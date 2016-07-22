3 года церковно-приходского циркового училища! Проходил практику на арбузо-литейном заводе в качестве старшего помощника младшего арбузодува. Высшее образование получил в воровском институте, факультет карманной тяги. Ходок не имел, но старался…. А если серьезно, всю жизнь мечтал попасть на радио. И мечта осуществилась. Случайное знакомство с Кристиной Ромашкиной на очередной вечеринке в клубе, где я работал фотографом, привело меня в студию радио Аплюс. И я понял, что попал! ...