Он - творческая натура, романтичен, влюбчив и целеустремлён. Он абсолютно во всём находит позитивные стороны.Тщательный отбор материала и вдохновение, которое Дима Кубик черпает из окружающего прекрасного, превращает его миксы и сеты в зажигательную смесь позитива и энергетики . с 2009 года на Aplus Радио является штатным диск-жокеем. С 2011 года Дима совместно с потоком "Аплюс по-русски" запустил новую ежемесячную программу о новинках клубной электронной музыки с русским вокалом "Русский ...