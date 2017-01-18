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  • 1. ДЖИНГЛ [Все внезапно Аплюс ФМ]
    Аплюс ФМ
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    Аплюс ФМ
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    18.01.2017 21 января юбилейный Live-Set Corsten's Countdown 500! 21 января с 18:00 до 22:00 присоединяйся к Aplus.fm и наслаждайся 8-ми часовым лайв-сетом Corsten's Countdown 500! Line up: Ferry Corsten (NL) Ferry Corsten presents Gouryella (NL) Giuseppe Ottaviani Live 2.0 (IT) Robert Nick ... Комментарии (0)
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    22.07.2016 "Melting Pot" Таджикистан 23.07. Суббота. Таджикистан. Салом Алейкум! Мы любим неожиданные и спонтанные поездки, поэтому отправляемся в солнечный Таджикистан! А главным гидом станет безумно талантливый Антон Симанков, автор идеи и организатор фестиваля музыкантов "М ... Комментарии (0)
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    20.07.2016 Егор Крид | 12 августа | Минск, Prime Hall Сольный концерт ЕГОРА КРИДА в Минске! PRIME HALL, пр-т Победителей, 65 (ТЦ "Замок. 4 этаж) Открытие дверей: 19:00 Начало концерта: 20:00 Цена билета: от 400.000 руб. Егор Крид — артист, который за прошедший год заставил всех говорить о се ... Комментарии (0)
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    14.07.2016 "Melting Pot" Аргентина 16.07. Суббота. Аргентина.  Hola! Мы хотим настоящего лета и отправляемся в горячую (во всех смыслах) Аргентину! Зажигательная и страстная с невероятной культурой и своим колоритом. А знакомить со своей страной нас будет такой же жаркий и непре ... Комментарии (0)
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    06.07.2016 16 ИЮЛЯ - КРАСКИ & ПЕНА // DREAMLAND ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 16 июля, в самый разгар лета в столичном парке Dreamland пройдет совершенно новый формат мероприятия – «КРАСКИ & ПЕНА»! 2 танцпола, первый начинает свою работу с 12:00 до 17:00 с КРАСКАМИ и вход на него абсол ... Комментарии (0)
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    27.05.2016 На Аплюс.ФМ стартует "Melting Pot" Никакой политики, никакого негатива, только заряд энергии и пища для мозга. Уникальный продукт, без ГМО и консервантов, выходящий за границы стереотипов. Для тех, кто ищет новое, относится к малоизвестной и вкусной музыке, как к кладу, ... Комментарии (0)
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    12.05.2016 Автобусные туры VIVA BRASLAV от APLUS.FM Aplus.fm - отправляется в музыкальное путешествие!  Официальные автобусные туры на грандиозный open air ­­VIVA BRASLAV. Хедлайнеры мероприятия: МОТ, Ногу Свело, Matisse & Sadko, Sick Individuals, Julia ... Комментарии (0)
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    12.04.2016 В эту среду гостями будет группа АНТИТІЛА 13 Марта. Наступает Среда, по традиции час которой отдается гостям. В эту среду гостями будет группа "АНТИТІЛА" заскочившая к нам из Украины!С 11:00 до 12:00 общение группы с Денисом Романовским и Пашей РуденейВы обязаны встретить это утро вместе с & ... Комментарии (0)
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    07.04.2016 Автор интернет-хита «Сердце пацана» Ярмак едет в Минск 3 июня в минский клуб Re:public приедет звезда русскоязычного Интернета — рэпер Ярмак. Билеты появились в продаже сегодня.Популярный украинский музыкант пользуется сумасшедшим успехом у современной молодежи. Его цепляющие клипы смотрит многомил ... Комментарии (0)
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    07.04.2016 Разыграем 3 билета на концерт The Prodigy Охотники, готовы поохотиться за настоящими хитами? Готовьте свои плюсы для голосования, разминайте свои пальцы для шикарных комментариев, ожидайте свой трек в прямом эфире Aplus.fm, получайте за него наибольшее количество голосов и выигрыва ... Комментарии (0)

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Хит парад голосовать
  • 1 Hans Zimmer
    Interstellar (Hit Me Remix)
  • 2 Dimension
    Mangata (Original Mix)
  • 3 ATB
    Flash X (Rusty Hook Flip Remix)
  • 4 Koven
    From The Start
  • 5 Illenium
    Fortress (feat. Joni Fatora)
  • 6 Seven Lions
    Summer Of The Occult
  • 7 Nero
    Tonight
  • 8 The Prototypes
    Under (feat. Ayak)
  • 9 Jaren, Faruk Sabanci
    Discover (Photographer Remix)
  • 10 Fytch feet. Carmen Forbes
    In These Shadows (Original Mix)
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  • Клуб РЕ:паблик при поддержке Аплюс Радио представляет:ДИСКОТЕКА 80/90хКаждую Пятницу Начало в 23:0070-80-90е... Для кого-то это бы ...
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Команда вся команда
Юрий Щерба - технический директор и.о. программного директора Первого потока Радио Аплюс
Юрий Щерба - технический директор и.о. программного директора Первого потока Радио Аплюс
Всем привет, меня зовут Юрий, в сети более известен под ником Bo. Вот уже более 5 лет я с Аплюс радио. Спасибо Диме Власову и всей команде Аплюс радио (на тот момент Айчына Shoutcast). Про себя могу сказать что я отзывчивый, дружелюбный, миролюбивый, общительный, всегда помогу добрым советом, тем кто этого просит. Остальное про меня могут сказать мои друзья и те кто просто меня знает. :) ...
Связь с эфиром
  • Эфирный ICQ:590-124
  • Эфирный Skype:aplusradio
  • Эфирный мобильный номер:590-1-124 ?
  • Студийный viber:590-1-124
Консультантыконтакты
  • Директор:Дмитрий Власов
  • Программный директор:Юра Бо
  • Директор по PR:Артем Ахунов
  • Музыкальные редакторы: Денис Progressive  Ярик  Таня Дубина  Trifonenkoff
  • Технический отдел: Юра Бо  FreSh  Александр GreenLogles  Юра Yurch 


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