Всем привет, меня зовут Юрий, в сети более известен под ником Bo. Вот уже более 5 лет я с Аплюс радио. Спасибо Диме Власову и всей команде Аплюс радио (на тот момент Айчына Shoutcast). Про себя могу сказать что я отзывчивый, дружелюбный, миролюбивый, общительный, всегда помогу добрым советом, тем кто этого просит. Остальное про меня могут сказать мои друзья и те кто просто меня знает. :) ...