За короткий промежуток времени успел отыграть свои зажигательные сеты во многих городах Беларуси,также за её пределами ! В последнее время активно работал с промогруппай FLASH BACK, КВАД-Престиж, @PLUS RADIO и принимал участие во многих мероприятиях проводимых под их эгидой. Кроме выступлений в клубе, принимал участие в масштабных мероприятих, таких как OPEN AIR (Минск, Ивацевичи, Сталбци, Нароч ), где играл перед многочисленной аудиторией , и прекрасно разогрел публику перед выступлением ...