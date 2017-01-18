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18.01.2017 21 января юбилейный Live-Set Corsten's Countdown 500! 21 января с 18:00 до 22:00 присоединяйся к Aplus.fm и наслаждайся 8-ми часовым лайв-сетом Corsten's Countdown 500! Line up: Ferry Corsten (NL) Ferry Corsten presents Gouryella (NL) Giuseppe Ottaviani Live 2.0 (IT) Robert Nick ... Комментарии (0)
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22.07.2016 "Melting Pot" Таджикистан 23.07. Суббота. Таджикистан. Салом Алейкум! Мы любим неожиданные и спонтанные поездки, поэтому отправляемся в солнечный Таджикистан! А главным гидом станет безумно талантливый Антон Симанков, автор идеи и организатор фестиваля музыкантов "М ... Комментарии (0)
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20.07.2016 Егор Крид | 12 августа | Минск, Prime Hall Сольный концерт ЕГОРА КРИДА в Минске! PRIME HALL, пр-т Победителей, 65 (ТЦ "Замок. 4 этаж) Открытие дверей: 19:00 Начало концерта: 20:00 Цена билета: от 400.000 руб. Егор Крид — артист, который за прошедший год заставил всех говорить о се ... Комментарии (0)
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14.07.2016 "Melting Pot" Аргентина 16.07. Суббота. Аргентина. Hola! Мы хотим настоящего лета и отправляемся в горячую (во всех смыслах) Аргентину! Зажигательная и страстная с невероятной культурой и своим колоритом. А знакомить со своей страной нас будет такой же жаркий и непре ... Комментарии (0)
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06.07.2016 16 ИЮЛЯ - КРАСКИ & ПЕНА // DREAMLAND ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 16 июля, в самый разгар лета в столичном парке Dreamland пройдет совершенно новый формат мероприятия – «КРАСКИ & ПЕНА»! 2 танцпола, первый начинает свою работу с 12:00 до 17:00 с КРАСКАМИ и вход на него абсол ... Комментарии (0)
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27.05.2016 На Аплюс.ФМ стартует "Melting Pot" Никакой политики, никакого негатива, только заряд энергии и пища для мозга. Уникальный продукт, без ГМО и консервантов, выходящий за границы стереотипов. Для тех, кто ищет новое, относится к малоизвестной и вкусной музыке, как к кладу, ... Комментарии (0)
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12.05.2016 Автобусные туры VIVA BRASLAV от APLUS.FM Aplus.fm - отправляется в музыкальное путешествие! Официальные автобусные туры на грандиозный open air VIVA BRASLAV. Хедлайнеры мероприятия: МОТ, Ногу Свело, Matisse & Sadko, Sick Individuals, Julia ... Комментарии (0)
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12.04.2016 В эту среду гостями будет группа АНТИТІЛА 13 Марта. Наступает Среда, по традиции час которой отдается гостям. В эту среду гостями будет группа "АНТИТІЛА" заскочившая к нам из Украины!С 11:00 до 12:00 общение группы с Денисом Романовским и Пашей РуденейВы обязаны встретить это утро вместе с & ... Комментарии (0)
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07.04.2016 Автор интернет-хита «Сердце пацана» Ярмак едет в Минск 3 июня в минский клуб Re:public приедет звезда русскоязычного Интернета — рэпер Ярмак. Билеты появились в продаже сегодня.Популярный украинский музыкант пользуется сумасшедшим успехом у современной молодежи. Его цепляющие клипы смотрит многомил ... Комментарии (0)
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07.04.2016 Разыграем 3 билета на концерт The Prodigy Охотники, готовы поохотиться за настоящими хитами? Готовьте свои плюсы для голосования, разминайте свои пальцы для шикарных комментариев, ожидайте свой трек в прямом эфире Aplus.fm, получайте за него наибольшее количество голосов и выигрыва ... Комментарии (0)
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