Йоу, чуваки! Знаете как круто быть в команде Aplus? А я знаю - очень сильно круто!) Занесло меня сюда после многих скитаний по офисам в виде серого планктона, но жизнь нужно менять и менять к лучше! Вот уже на протяжении полугода я являюсь ведущим крышесносного «Засланцы Шоу» на Aplus. Fm, со мной мой друг, товарищ и просто крутая девчонка – Катя Киселева, нам с ней весело, очень весело, очень-очень весело! Не верите? Тогда слушайте нас каждый понедельник, среду и пятницу с 17: ...