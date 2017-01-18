Йоу, чуваки! Знаете как круто быть в команде Aplus? А я знаю - очень сильно круто!) Занесло меня сюда после многих скитаний по офисам в виде серого планктона, но жизнь нужно менять и менять к лучше! Вот уже на протяжении полугода я являюсь ведущей крышесносного шоу «Засланцы» на Aplus. Fm, со мной мой друг, товарищ и просто крутой парень – Алексей Жук, нам с ним весело, очень весело, очень-очень весело! Не верите? Тогда слушайте нас каждый понедельник, среду и пятницу с 1 ...